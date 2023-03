Zweieinhalb Millionen Euro hat der Oberlausitzer Familienbetrieb in einen neuen Standort im benachbarten Großschönau investiert. Der wurden nicht etwa auf der grünen Wiese hochgezogen, wie Menschel-Geschäftsführer Stefan Kubitz betont: "Wir haben in Großschönau eine Industriebrache erworben, die ehemalige Magro-Maschinenfabrik, die ansonsten wahrscheinlich dem Verfall preisgegeben wäre."

Denn Menschel-Limo will und muss sich erweitern, um aktuell am Markt bestehen zu können. Laut Geschäftsführer Kubitz ist die Nachfrage nach der Oberlausitzer Brause bei den Kunden groß. Das könne man mit den alten Anlagen nicht mehr stemmen. Gemeinsam mit ihren zwölf Beschäftigten produziert das Familienunternehmen ab sofort in Großschönau.

Während in Hainewalde 1.500 Flaschen pro Stunde abgefüllt wurden, werden es in Großschönau nun vier Mal so viel sein. Die Abfüllanlage für Limo-Fässer ist bereits umgezogen, sagt der Geschäftsführer während er Werte auf einem Monitor überprüft: "Das ist der Mixer. Hier wird die Limonade aus dem Sirup, dem Wasser und der Kohlensäure fertig zusammengemischt." Auch der Mixer zieht um. Er wird am Donnerstag in Großschönau in der neuen Produktionsstätte aufgebaut.