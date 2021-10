Startpunkt ist Weißrussland

Die Zahl der illegal Eingewanderten entlang der Neiße ist in den vergangenen Wochen spürbar gestiegen. Im August nahm die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze 225 unerlaubt eingereiste Menschen in Gewahrsam, im September waren es schon 1.305 Fälle. Allein im Bereich der Polizeiinspektionen Ludwigsdorf und Ebersbach wurden 750 illegal eingereiste Personen festgestellt. Es handle sich vor allem um Menschen aus dem Irak, so Höppner.

Der Großteil der Flüchtlinge stellte in Deutschland einen Asylantrag. Bei fast allen lag laut Polizei der Startpunkt ihrer Reise in Weißrussland (Belarus). Der dortige Staatschef Alexander Lukaschenko ist seit Wochen in den Schlagzeilen, weil er die Flüchtlinge in sein Land holt und sie dann über die Grenzen nach Polen oder Litauen schickt.

Druck auf EU wegen verhängter Sanktionen

In den meisten Fällen sei es so, dass die Migranten mit dem Flugzeug nach Minsk fliegen. Von dort würden sich von Personen an die weißrussische Grenze gebracht oder gelangten aus eigener Kraft dorthin, erklärte Michael Engler von der Bundespolizeidirektion Ludwigsdorf in einem Gespräch mit MDR SACHSEN im September die Route. Anschließend erfolge die Schleusung durch Polen und zum Schluss die Passage nach Deutschland, so Engler. Dahinter stecke nach Einschätzung der Bundespolizei Methode. Der belarussische Präsident benutze die Migranten, um Druck auf die EU auszuüben, als Reaktion auf die verhängten Sanktionen.