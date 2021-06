Das überträgt sich auf die Stimmung, denn es liegt trotz der Pandemie eine gewisse Leichtigkeit in der Luft. Es wird gescherzt und gelacht im Team. Selbst die schwarz gekleideten Männer von der Sicherheitsfirma schauen nicht grimmig drein, sondern haben ein Lächeln im Gesicht. Das sei aber nicht überall so, sagt der Chef des Impfteams Steffen Hermann und flüstert einige Orts- und Behördennamen. Da klemme die Logistik, die Räume seien abgelegen oder finster. Niemand kümmere sich um die Gäste aus Görlitz, die doch nur helfen wollen.

Meist ein Zehnstundentag

Das Impf-Team vom ASB ist froh über jede Hilfe und Unterstützung, denn es ist täglich mindestens zehn Stunden unterwegs. Der Arbeitstag beginnt in Görlitz und anschließend werden Vordrucke, Dokumente und der Impfstoff aus dem Impfzentrum in Löbau geholt. Anschließend geht es zum Einsatzort. Das können Alten- oder Pflegeheime, Betriebe sein oder auch Gemeindezentren wie in Schleife oder das Vereinshaus wie in Weißwasser. Es ist angerichtet! Das mobile Impfteam hat alles für die Corona-Schutzimpfung vorbereitet. Bildrechte: Uwe Walter

Am Einsatzort wird die Technik aufgebaut, die Ärzte eingewiesen und dann wird geimpft. "Und am Abend muss noch alles dokumentiert werden und eventuell nicht verbrauchte Ampullen müssen zurück nach Löbau gebracht werden", sagt Silke Lorenz vom ASB. Nicht nur in Weißwasser, sondern auch in Schleife wird das mobile Impf-Team von den beiden einheimischen Ärzten Dr. Karl-Heinz Dreier und Dr. Lutz Buschmann unterstützt.

Ich habe mal durchgezählt, was wir seit Januar jetzt hier in Weißwasser und in Schleife zusammen mit dem Team gemacht haben. Das sind 3.336 Impfungen und das macht auch Spaß, so 300 Leute am Tag durchzuimpfen. Dr. Lutz Buschmann Facharzt