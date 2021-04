Es gibt eine Bienenkrankheit, die will kein Imker in seinen Bienenvölkern entdecken: Die Amerikanische Faulbrut. Sie endet nicht nur tödlich für die Bienen, sie breitet sich auch schnell aus, wenn man sie nicht bekämpft. Imker René Schieback hat dies selbst in Dresden erlebt, wo seit 2016 bei vielen Bienenvölkern die meldepflichtige Tierseuche entdeckt wurde. Gemeinsam mit dem Veterinäramt und vielen Kollegen wurden die Bienenvölker nach und nach behandelt, erzählt Schieback: "Ein Imker allein ist da völlig überfordert." Dank eines sogenannten "Bienengesundheitsmobils" stand ihnen auch die dafür nötige Technik zur Verfügung.

Für erwachsene Bienen ist die Amerikanische Faulbrut ungefährlich. Allerdings übertragen sie die winzigen Sporen des Erregers und verbreiten so die Seuche weiter. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Feuerwehr für Bienen

Die Idee dieses Rettungswagens für Bienen hat René Schieback mit in die Oberlausitz gebracht, wo er mittlerweile in Ebersbach-Neugersdorf eine Imkerschule betreibt. Denn nach dem massiven Faulbrut-Vorkommen in Dresden hatten die Imker Angst, dass die Tierseuche sich auch auf dem Land verstärkt ausbreitet. Gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft ENO des Landkreises Görlitz brachte Schieback die Idee ins Rollen.

Wir wollten einfach vorbeugend eine Feuerwehr haben. Im Idealfall braucht man sie nicht. Aber wenn, dann muss einfach alles da sein, damit man sofort reagieren kann.

Sperrbezirk bei Faulbrut

Wird bei einem Bienenvolk die Amerikanische Faulbrut festgestellt, dann muss das zuständige Veterinäramt informiert werden. Das richtet einen Sperrbezirk ein, aus dem Bienenvölker nicht hinaus- oder hereingebracht werden dürfen. Für Imker, die mit ihren Bienen wandern, eine schwierige Situation. Die betroffenen Völker müssen im schlimmsten Fall getötet werden, häufig können sie jedoch gerettet werden. Das aber ist aufwendig, sagt René Schieback. Die wenigstens Imker hätten außerdem Erfahrung mit der Amerikanischen Faulbrut.

Amerikanische Faulbrut Die Amerikanische Faulbrut befällt die Bienenlarven, in denen sich die Erreger vermehren und ihren Wirt töten. Verbreitet wird die Seuche hauptsächlich durch erwachsene Bienen, aber beispielsweise auch durch die Fütterung mit sporenverseuchtem Honig aus anderen, befallenen Beständen oder die Verwendung nicht desinfizierter Bienenstände und Bienenwaben. Für den Menschen ist die Amerikanische Faulbrut ungefährlich.

Wie saniert man an einen Bienenstand?

Im Bienengesundheitsmobil ist alles an Bord, was die Bienenvölker retten kann: Tonnen zum Erhitzen von Ätznatronlauge, Gasbrenner, Schutzkleidung, Hochdruckreiniger, diverse Werkzeuge. Damit werden unter anderem die Sporen der Faulbrutbakterien von den Kisten und Rähmchen der Bienenvölker entfernt, erklärt René Schieback: "Das muss alles fünf Minuten lang in kochende Ätznatronlauge getaucht werden." So würden die Sporen vernichtet und könnten die Krankheit nicht mehr weiterverbreiten. Allerdings müssten alle befallenen Bienenstände eines Sperrbezirkes kurz hintereinander saniert werden, damit die Faulbrut verschwindet. Das erfordere trotz der vorhandenen Technik viele Helfer und Zeit.

Das Bienengesundheitsmobil des Landkreises Görlitz kann grenzübergreifend eingesetzt werden. Es kommt in Abstimmung mit dem Veterinäramt zum Einsatz. Bildrechte: Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz

Grenzübergreifendes Projekt

Noch ist das neue Bienengesundheitsmobil nicht zum Einsatz gekommen, obwohl es seit vergangenem Jahr zur Verfügung steht – Corona hat es ausgebremst. Finanziert wurde es aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen eines deutsch-tschechischen Projektes. "Der Wagen ist grenzübergreifend nutzbar", erklärt Annabel Krause von der Entwicklungsgesellschaft ENO. Sie hat das Projekt betreut. Man kooperiere mit dem Bieneninstitut in Dol, auch tschechische Imker können mit dem Gesundheitsmobil arbeiten. Wichtig dabei seien auch Schulungen und Weiterbildungen zum Thema Amerikanische Faulbrut. Angestrebt sei, sagt Mitinitiator René Schieback, dass tschechische Imker beim Einsatz des Bienengesundheitsmobils auf deutscher Seite mit dabei sein können. So sollen sie lernen, wie man Amerikanische Faulbrut erkennt und die Sanierung eines Bienenstandes funktioniert.

Landkreis Bautzen hat jetzt auch einen Bienenrettungswagen

Im Landkreis Görlitz habe es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Ausbrüche von Faulbrut gegeben, so Schieback. Allerdings waren diese längst nicht so weitreichend wie in Dresden, wo die Bienendichte einfach höher sei. Mit dem Einsatz des Bienengesundheitsmobils will man in Zukunft noch schneller auf die gefährliche Bienenseuche reagieren. Auch im Landkreis Bautzen gibt es inzwischen einen solchen Bienenrettungswagen. Der Imkerverein Oberlichtenau hat ihn über den Sächsischen Mitmachfonds finanziert und leiht ihn bei Bedarf aus.