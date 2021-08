Gegen acht Uhr hat Andree Scharf die schweren Akkus von der Ladestation genommen und in seinen Dienstwagen gehievt. Der Himmel über der Oberlausitz ist grau, aber seine Stimmung ist gut: "Wenn ich heute nur wenige Blitzerfotos habe, dann haben die Autofahrer alles richtig gemacht und ich auch!" Eine Stunde später baut er seinen mobilen Blitzer in Halbendorf bei Weißwasser auf. Insgesamt sind vier Kollegen mit mobilen Anlagen gleichzeitig im Landkreis Görlitz unterwegs und jeder Mitarbeiter kann seinen Einsatzort selbst wählen, erzählt Andree Scharf.

Seit vier Jahren konzentriere ich mich auf Kindertagesstätten und andere soziale Einrichtungen. Warum? Drei Beispiele: Der schnellste Autofahrer war in Großschönau vor dem Kindergarten mit 90 statt 30 unterwegs, in Leutersdorf vor dem Kindergarten mit 86 km/h und in Herrnhut vor dem Kindergarten, wo auch eine 30 ist, mit 108 km/h!

Vor dem Kindergarten in Halbendorf ist die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Das sei auch notwendig, findet eine Anwohnerin von der anderen Straßenseite: "Kinder sind unberechenbar, die können sie noch so sehr festhalten, die toben. Und wie schnell sind die auf der Straße!" Gefährlich auch: Der Bürgersteig ist an dieser Stelle relativ schmal.

Unterdessen hat der "Blitzermann" seine Technik neben einem touristischen Hinweisschild aufgebaut. Als weitere Tarnung dahinter plaziert er noch eine Mülltonne. Ganz genau wird das Messfeld des Geräts "ROBOT TraffiStar S350" auf die Fahrbahn in Höhe des Kindergarten-Ausgangs justiert. Mithilfe eines Laserstrahls wird nunmehr die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in 25 Meter Entfernung erfasst.