Dem Möbelwerk in Niesky im Landkreis Görlitz droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Conen-Unternehmensgruppe sei in eine "schwere Krise" geraten, teilt der vorläufige Insolvenzverwalter mit. Für das Möbelwerk in Niesky und vier weitere zur Gruppe gehörende Unternehmen ist deshalb Ende Februar ein Insolvenzantrag gestellt worden. Die Produktion im Möbelwerk laufe aber weiter. Die Beschäftigten werden über das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit bezahlt.

Die Conen-Unternehmensgruppe hatte in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Das Geschäft mit US-amerikanischen Großkunden sei eingebrochen, die Konkurrenz aus China gewachsen und auch Probleme bei der Umsetzung des Digitalpakts an Bildungseinrichtungen hätten dem Unternehmen zugesetzt, heißt es vom Insolvenzverwalter. Das Unternehmen hatte sich mehr Aufträge durch die Neuausstattung von Schulen erhofft. Denn in Niesky werden Schul- und Kindergartenmöbel hergestellt. Die Unternehmensgruppe hat in Niesky und an zwei weiteren Standorten insgesamt 225 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.