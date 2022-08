Löhne Erster Milchbetrieb in Sachsen: Molkerei Niesky zahlt nach Tarif

Hauptinhalt

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Ostdeutschland hat keinen Tarifvertrag. In der sächsischen Milchwirtschaft ist das nicht anders. Dennoch scheint sich etwas zu verändern. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten meldet jetzt einen Tarifabschluss mit der Molkerei in Niesky. Für die Beschäftigten gibt es dadurch einen deutlichen Lohnanstieg.