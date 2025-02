Zehn Monate nach dem Tod eines 28-Jährigen in Görlitz muss sich ab Freitag ein junger Mann vor einer Strafkammer des Landgerichts Görlitz verantworten. Der 29-Jährige wird des Mordes beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er in dem anderen einen Nebenbuhler sah und ihn aus Eifersucht am Abend des 15. April 2024 tötete, heimtückisch und aus niederen Beweggründen.