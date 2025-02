Die Staatsanwaltschaft geht von einem anderen Tathergang aus. Demnach habe der Angeklagte in dem Opfer einen Nebenbuhler gesehen und ihn aus Eifersucht am Abend des 15. April 2024 getötet, heimtückisch und aus niederen Beweggründen. Die Männer hätten sich in der Stadt verabredet. "Es ging um Weibergeschichten", sagte Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu am Freitag. Dabei sei herausgekommen, dass das spätere Opfer eine Affäre mit Ex-Freundinnen des Angeklagten hatte oder sie ihm ausgespannt hatte. "Er fühlte sich massiv in seiner Ehre verletzt und entschloss sich, einen unliebsamen Rivalen zu töten", so Matthieu.