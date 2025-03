Am Landgericht Görlitz soll am Donnerstag das Urteil gegen einen 29-Jährigen verkündet werden, der wegen Mordes angeklagt ist. Ihm wird vorgeworfen, einen 28-jährigen Bekannten vor knapp einem Jahr bei einem Treffen in der Stadt mit fünf Messerstichen getötet zu haben. Das Opfer verblutete.