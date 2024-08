Elf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Rentners in Görlitz beginnt am Donnerstag am Görlitzer Landgericht der Prozess gegen einen 29-Jährigen wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Berufsfeuerwehrmann aus Schleife vor, den 79-Jährigen im September vorigen Jahres brutal misshandelt und getötet zu haben.