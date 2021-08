Lausitzer Wahrzeichen Flügelabbruch kostet Kottmarsdorfer Mühle mindestens 30.000 Euro

An der Kottmarsdorfer Mühle ist am vergangenen Sonnabend ein großer Flügel abgebrochen. Mittlerweile wissen die Betreiber, wie groß der Schaden ist. Doch damit fangen die Sorgen erst richtig an.