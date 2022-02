Zum ersten Mal hat die Naturschutzstation Östliche Oberlausitz in Mücka am Sonnabend zu einer Müllsammelaktion aufgerufen. Warum das wichtig ist, erklärte die Projektleiterin für Umweltbildung, Bettina Berg:

Am Wegesrand sorgten die Teilnehmer für Ordnung. Auch Kinder waren dabei. Bildrechte: Naturschutzstation Östliche Oberlausitz

Zum Start der Aktion erschienen 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen vier und 70 Jahren. Sie kümmerten sich um die Straßen Richtung Niesky, Richtung Klitten und Richtung Leipgen. Dabei waren sie einerseits froh, an der frischen Luft etwas Gutes zu tun, zeigten sich aber auch entsetzt angesichts der enormen Müllberge am Wegesrand: "Einige waren schockiert, wie viel Müll im Wald lag", sagte Bettina Berg.

Was neben dem Glasmüll noch alles gefunden wurde, berichtete der Projektmitarbeiter der Naturschutzstation, René Kieschnick: "Bei unserer Aktion haben die Teilnehmer auch Autoreifen und Schuhe sowie Zigarettenkippen und Zigarettenpackungen entdeckt."

Insgesamt schätzt er die Müllmenge, die zwischen 10 und 16 Uhr gesammelt wurde, auf reichlich drei Kubikmeter, was ungefähr 20 Müllsäcken entspricht. Weil die Entsorgung reichlich 90 Euro pro Kubikmeter kostet, sind die Verantwortlichen der Naturschutzaktion dankbar, dass der Landkreis Görlitz die Kosten übernimmt.

Nach dem Auftakt in diesem Jahr soll es auch 2023 weitergehen. "Es wäre natürlich schön, wenn wir es nicht machen müssten, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt nächstes Jahr an den Straßenrändern genauso viel Müll wie dieses Jahr". René Kieschnick vermutet, dass das vor allem mit der Bequemlichkeit der Autofahrer zu tun hat. "Für viele ist es einfacher, den Müll aus dem Fenster zu werfen, anstatt ihn zu Hause in der Mülltonne zu entsorgen.“