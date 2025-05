Fürst-Pückler-Park Das hat der Welterbe-Titel Bad Muskau gebracht

28. Mai 2025, 15:29 Uhr

Der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau zählt zu den größten Landschaftsgärten im englischen Stil in Europa. Auf gemeinsamen Antrag Deutschlands und Polens wurde der grenzüberschreitende Park 2004 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, die offizielle Urkunde folgte 2005 – vor genau 20 Jahren. Daran wird am Mittwoch mit einem Festakt erinnert. Erst durch den Welterbestatus wurde eine umfassende Sanierung der zuvor stark verfallenen Anlage möglich.