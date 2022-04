Der Naturschutztierpark Görlitz-Zgorzelec bittet alle Tierfreunde darum, junge Wildtiere nicht anzufassen und aufzusammeln. Derzeit gingen wieder vermehrt Anfragen zu vermeintlich hilfsbedürftigen Hasen, Waschbären, Füchsen, Vögeln und anderen Tieren bei der Wildtierauffangstation des Görlitzer Tierparks ein, hieß es. Mitarbeiter raten in den allermeisten Fällen, die Tiere an Ort und Stelle zu lassen.

Immer wieder passiere es aber, dass Menschen "aus Unwissenheit kerngesunde Jungtiere" mitnehmen und in die Wildtierauffangstation bringen.

Wer Rehkitze vor dem Mähen von Wiesen in Sicherheit bringen will, sollte das nur unter fachlichem Rat tun. Bauern und Tierschützer wissen, wie sie vorgehen müssen.

Wer Rehkitze vor dem Mähen von Wiesen in Sicherheit bringen will, sollte das nur unter fachlichem Rat tun. Bauern und Tierschützer wissen, wie sie vorgehen müssen.

Wer Rehkitze vor dem Mähen von Wiesen in Sicherheit bringen will, sollte das nur unter fachlichem Rat tun. Bauern und Tierschützer wissen, wie sie vorgehen müssen. Bildrechte: Yannick Wachholz

Die besten Betreuer für junge Wildtiere seien immer noch die eigenen Eltern, so die Tierschützer aus Görlitz. Manuela Kleemann, Verantwortliche der Wildtierauffangstation des Görlitzer Tierparks, erläutert: "Elterntiere halten sich nicht ständig bei ihren Jungen auf. Meist befinden sie sich jedoch in der unmittelbaren Umgebung. Nähert sich ein Mensch, wagen sie sich nicht zu ihrem Nachwuchs." Kleemann rät in solchen Situationen, sich schnellstmöglich vom Fundort zu entfernen.