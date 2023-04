Jetzt wird nach Ostern der Schülerverkehr von Rothenburg nach Görlitz nicht nur nachjustiert, sondern grundlegend verbessert. Die Einführung einer neuen Buslinie feiert die Elterninitiative Neißeaue als Verhandlungserfolg: "Wir bitten alle Eltern, ihre Kinder mit dieser Linie an die Schulen fahren zu lassen. Wartezeiten in Görlitz entfallen damit, Kinder sollen den ÖPNV nutzen und nicht parallel von Eltern gefahren werden."

Auch die Kritik der Eltern aus Jauernick wurde gehört. Dort war der Schülerverkehr besonders unattraktiv geworden. Seit Januar fuhren deshalb die meisten Jauernicker ihre Kinder selbst zur Schule , nachdem diese zum Teil länger als 40 Minuten am Morgen vor den noch geschlossenen Schule warten mussten.

Am Mittwochabend wurden die Eltern per E-Mail vom Landratsamt über Fahrplanänderungen informiert: "Hintergrund für die Änderungen sind eine verbesserte Erreichbarkeit und zusätzliche, zeitlich günstigere Fahrten für die Anbindung der Görlitzer Schulen am Morgen."