Trotzdem zieht die Naschallee wie schon in den Vorjahren viele Besucherinnen und Besucher an. Wer sie diesmal verpasst hat, auf den warten vier weitere Termine. Immer am ersten Sonnabend im Monat laden die Händlerinnen und Händler am Vormittag zur Naschallee ein. Nur im August beginnt die Naschallee erst 16 Uhr, damit man den Sommerabend beim Flanieren und einem Gläschen Wein genießen kann.