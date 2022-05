Bestimmungsapp aufs Handy laden und raus in die Stadtnatur! Dazu hatte das Senckenberg-Naturkundemuseum am Wochenende die Görlitzerinnen und Görlitzer aufgerufen. "Dabei geht es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt entdecken und zwar mit einer ganz neuen Perspektive", sagt Lisa Janke vom Senckenberg-Museum. Janke hat die Teilnahme an der "City Nature Challenge" organisiert. Der Wettbewerb für Naturbeobachtungen wird seit 2016 weltweit ausgerichtet. 2022 macht Görlitz zum ersten Mal mit. Auch Dresden ist dabei.