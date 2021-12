Mit fünf Hektar Fläche gehört der Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec zu den kleinen Zoos in Deutschland. Trotzdem leben hier fast 100 Tierarten mit einem Bestand von 500 Tieren in naturnah gestalteten Gehegen.

Während viele Menschen das neue Jahr freudig feiernd begrüßen, ist Silvester für die meisten Haus- und Wildtiere ein schlimmes Ereignis. Laute Böller, zischende Raketen und helle Blitze versetzen sie in Angst und Schrecken. Verletzungen bis hin zum Tod durch Fluchtversuche, aber auch erhebliche psychische Folgeschäden in Form von Angststörungen können die Folge sein. Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec sind vor allem die nervösen Fluchttiere gefährdet. Dazu gehören unter anderem Hirsche, Antilopen, Kängurus und Vögel. In den vergangenen Jahren führte Stress zu Silvester sogar zu Todesfällen. So starb ein kleines Känguru an Unterkühlung. Die Mutter hatte es aus Angst vor dem Lärm aus dem Beutel geworfen. Das soll nicht wieder passieren.