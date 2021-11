Der Europapreis ist mit 500 Euro dotiert. Mit der Auszeichnung würdigt die EBS das Engagement für die europäische Verständigung. "Seit Jahren verleiht das Neiße-Filmfestival Preise an andere – es ist jetzt an der Zeit, auch das Festival-Team für seine Arbeit auszuzeichnen", sagt EBS-Präsident Martin Modschiedler.

In seiner Laudatio hob Roland Löffler, EBS-Vizepräsident, die Arbeit des Filmfestivals hervor: "Wie praktisch kein zweites Filmfestival in Deutschland realisiert es den europäischen Gedanken und die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Das Festival lockt mittlerweile nicht mehr nur die lokale Bevölkerung an, sondern Cineasten aus den drei Ländern, die hier die neusten Entwicklungen des ost-mitteleuropäischen Films kennenlernen können."

In diesem Jahr wurden an 20 Spielorten in Deutschland, Polen und Tschechien rund 60 Filme in drei Wettbewerben und diverse Filmreihen gezeigt. Großhennersdorf sei ein vibrierender Ort, man spüre, dass sich hier im Dorf was bewege. "Die Protagonisten des Filmfestivals haben eine glückliche Hand, die unterschiedlichen Einrichtungen der Gemeinde und damit die unterschiedlichen Facetten des menschlichen Lebens zu einem Ganzen werden zu lassen", so Löffler weiter.