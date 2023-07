Das rätselhafte Fischsterben in der Neiße, zu dem es am ersten Juli-Wochenende gekommen war, konnte nicht aufgeklärt werden. Eine Ursache wurde weder auf deutscher noch auf polnischer Seite ermittelt, teilte ein Sprecher des Landkreises Görlitz auf Nachfrage des MDR SACHSEN mit. Weitere Untersuchungen seien "aufgrund der bereits vergangenen Zeit und den damit verbundenen Verdünnungseffekten im Fließgewässer nicht zielführend", hieß es.

Am 3. Juli hatte die Fischereiaufsicht rund 200 tote Fische in dem rund 11 Kilometer langen Flussabschnitt zwischen Deschka und Rothenburg festgestellt, die Sächsische Zeitung berichtete. Angesichts der toten Fische in der Neiße waren Erinnerungen an die Umweltkatastrophe in der Oder letztes Jahr wach geworden. Damals verendeten Schätzungen zufolge etwa die Hälfte der Fische in dem Fluss. Ursache waren laut einem Bericht der Bundesanstalt für Gewässerkunde Algentoxine.