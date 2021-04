Die Gemeinde Boxberg, der sächsische Seglerverband und der Anglerverband Elbflorenz protestieren gegen die Naturschutzzone auf dem Bärwalder See. Der See könne für Tourismus und Wassersport nicht attraktiv bleiben, wenn eine Fläche inmitten des Gewässers als Vogelschutzgebiet ausgewiesen wird, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Erklärung wurde am Montag im Boxberger Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Gemeinsame Stellungnahme mit Anglern und Seglern

"Die ausgewiesene naturschutzrechtliche Schutzzone in der Seemitte ist nicht angemessen und widerspricht den Zielen der wassersportlichen und touristischen Nutzung des Bärwalder Sees. Sie stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die gesellschaftlich gewollte Strukturentwicklung im Lausitzer Seenland dar und verhindert diese", erklärte Roman Krautz, seit 2010 Projektkoordinator Bärwalder See der Gemeinde Boxberg.

Schutz für den Pracht- und Sterntaucher

Bereits im Vorjahr hatte die Gemeinde bei der Landesdirektion gegen ein Vogelschutzgebiet auf dem See Stellung bezogen. Die Landesdirektion wies damals darauf hin, dass man mit der Einrichtung der Schutzzone lediglich dem Bundesnaturschutzgesetz folge, welches verbietet, streng geschützte Arten in ihrem Lebensraum zu stören. "Maßgeblich für die Festsetzung der zentralen, nicht schiffbaren Wasserfläche ist unter anderem das Vorkommen der auf nur wenigen Gewässern in Sachsen rastenden Vogelarten Pracht- und Sterntaucher. Die Tiere sind gegenüber Bootsverkehr außerordentlich störungsempfindlich", erklärte damals Ingolf Ulrich von der Landesdirektion. Im Sinne eines vertretbaren Interessenausgleichs hatte man sich aber im Sommer 2020 auf eine weniger raumgreifende trapezförmige Wasserfläche geeinigt, die gesperrt bleiben soll.

Forderung: Kein Schutzgebiet mitten auf dem Wasser

Doch auch diese Fläche ist der Boxberger Gemeinde zuviel. Das wolle man mit einer Stellungnahme bekräftigen, so unterstrich Krautz in der Ratssitzung am Montag. Auch versuche man Landtags- und Bundestagsabgeordnete mit ins Boot zu holen. "Die Pläne der Sächsischen Landesdirektion sind unannehmbar und auch gesetzwidrig. Im Braunkohlenplan sind Naturschutzgebiete eindeutig ausgewiesen. Sie werden nicht in die Mitte eines Sees gelegt", sagte Manfred Dahms, Obmann für Umwelt und Recht beim Sächsischen Seglerverband in der Ratssitzung. "Werden die Pläne Wirklichkeit, wird der gesamte See zersplittert und zergliedert." Eine touristische Nutzung werde unmöglich, so Dahms.

Wir Segler sind empört und stehen an der Seite der Gemeinde Boxberg. Manfred Dahms Sächsischer Seglerverband

Anglerverband: 300.000 Euro investiert

Scharfe Kritik übt jetzt ebenfalls der Sächsische Anglerverband Elbflorenz. Seit 2011 hat er aufgrund seines Fischereipachtvertrages am See rund 300.000 Euro in Projekte investiert, davon allein rund 170.000 Euro in den naturnahen Fischbesatz. "Und das ohne Fördermittel, nur aus den Beitragsgeldern der Mitglieder", unterstrich Vizepräsident Jürgen Steinert. "Unser Ziel ist der Aufbau eines sich selbst reproduzierenden Bestandes." Gezielt setzten die Angler dafür Fischarten wie Maräne, Zander, Schleife, Schuppenkarpfen und Aale im Bärwalder See ein.

Mit den Fischen, so Steinert, kämen auch die Vögel an den See. Die jetzt jedoch von der Landesdirektion ausgewiesene Schutzzone diene nicht so sehr einheimischen Arten, sondern eher weit entfernt lebenden Vögeln. Am Donnerstag ist eine gemeinsame Beratung mit der Landesdirektion geplant. Würden nicht sämtliche Restriktionen zurückgenommen, wolle der Anglerverband gegen die Landesdirektion klagen, so Steinert.

Gemeinde will Druck aufbauen

Boxbergs Bürgermeister Achim Junker (CDU) kann die Wut, Empörung und Proteststimmung gut nachempfinden. Umso solidarischer sieht er jetzt das gemeinsame Vorgehen von Gemeinde und Verbänden. "Ich finde es gut, dass wir zusammen Druck aufbauen. Nur so können wir etwas erreichen", unterstrich Gemeinderat Gunna Sock, früher langjähriger Gemeindewehrleiter in Boxberg. Auch Gemeinderat Armin Hoffmann steht für die gemeinsame Stellungnahme mit ein. Er selbst kämpfte sieben Jahre lang mit der Bürokratie der Behörden, konnte sein Vorhaben der Fahrgastschifffahrt auf dem Bärwalder See nicht verwirklichen.

Hotelanlage am Boxberger Ufer geplant