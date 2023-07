33 Meter lang, 6,10 Meter breit und 80 Tonnen schwer ist das neue Schiff für den Berzdorfer See. Am Montag wurde es in Vahldorf bei Magdeburg aus dem Mittellandkanal auf den Anhänger eines Lkw verladen. In der Nacht soll es weitergehen, vorbei an Berlin nach Roggosen bei Cottbus. Dort soll der Schwertransporter am Dienstag tagsüber pausieren, denn er darf nur von 22 bis 6 Uhr fahren.

In Vahldorf wurde das 80-Tonnen-Schiff auf einen Lkw-Anhänger geladen. Bildrechte: Stefan Menzel