Marcel ist noch keine drei Tage auf der Welt und ist doch schon von seinem kleinen Kopf bis zu den Füßchen durchgecheckt worden. Die Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 gehören zum Standardprogramm nach der Geburt. Im Städtischen Klinikum steht jetzt das Neugeborenenscreening auf seltene angeborene Erkrankungen an. Eine freiwillige Untersuchung, die jedoch die allermeisten Mütter in Anspruch nehmen würden, weiß Dr. Katalin Müller, Chefärztin der Kinderklinik. Auch Marcels Mutter Natalja findet den kleinen Piks in die Ferse wichtig und überlässt ihren Sohn der Obhut von Schwester Cora.