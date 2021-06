Eine 65 Jahre alte Frau hatte am Freitagmorgen damit gedroht, sich und ihr Haus in die Luft zu sprengen. In höchster Alarmbereitschaft rückten allein elf Feuerwehren mit insgesamt 42 Kameraden an. Auch mehrere Polizeibusse fuhren vor sowie ein Einsatzteam der Polizeidirektion Görlitz.