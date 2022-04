Noch gibt es durch den Krieg in der Ukraine keine Einschränkungen für die Görlitzer Firma. Zum Glück haben sie Ende Februar noch eine große Lieferung bekommen und das Lager sei voll, so Mergelsberg. Doch sie schauen trotzdem besorgt Richtung Osten und hoffen auf ein baldiges Kriegsende. "Wir haben sowohl in der Ukraine als auch in Russland Freunde und Menschen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten."