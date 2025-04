In Niedercunnersdorf im Landkreis Görlitz eröffnet am kommenden Montag eine sogenannte hausärztliche Versorgerpraxis. In der Praxis wird nur an einem Tag in der Woche eine Ärztin die Patienten behandeln, wie die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) mitteilte. Sonst übernehmen Medizinische Fachangestellte mit entsprechenden Weiterbildungen Routineaufgaben wie Blutabnahmen oder Wundversorgung. Bei Bedarf werden Hausärztinnen und -ärzte per Videosprechstunde zugeschaltet. Ein Besuch der Praxis ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.