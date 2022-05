Was C & U alles im Portfolio hatte: Vom Milchhäuschen übers Eigenheim bis zur Kirche. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

In kurzer Zeit wuchs das Porfolio, was sich auch bei einem Rundgang durch Niesky erkunden lässt. Aus Holz gebaut wurden Wohnhäuser für ein oder zwei Familien, aber auch Schulen, Sporthallen, selbst 30 Meter hohe Funktürme. Neue Maßstäbe auch im Marketing: "Das eigene Heim, das eigene Haus, endlich los von der drückenden Miete" locken die aufwendig gestalteten C & U-Kataloge. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Im Marketing setzte C & U ebenfalls neue Maßstäbe. Schöne bunte Kataloge gab es Bergmann-Ahlswede zufolge nicht nur für Eigenheime, sondern sogar für Kirchen aus Fertigteilen. Eine lässt sich mit St. Josef in Niesky besichtigen. Prestigeprojekte waren die Deutsche Botschaft in Ankara oder ein Hotel auf der Zugspitze.

Die Holzkirche von Niesky. Bildrechte: imago images/Hanke

Zum beständigen Verkaufsschlager entwickelte sich "Der kleine Christoph" für den Garten: Einen Abkömmling aus der Serie konnte das Landesamt für Denkmalpflege unlängst in Görlitz-Weinhübel ausfindig machen.

Zimmerer-Lehrlinge vom Beruflichen Schulzentrum in Löbau haben den "Kleinen Christoph" in Görlitz zerlegt, um ihn in Niesky wiederaufzubauen. Bildrechte: MDR FERNSEHEN Aus der Entdeckung wurde eine schöne praktische Übung für Zimmerer-Lehrlinge vom Beruflichen Schulzentrum in Löbau. Im Frühjahr 2022 zerlegten sie die Laube fachgerecht, um sie zu restaurieren. Wiederaufgebaut werden soll sie Bergmann-Ahlswede zufolge bis zum Sommer im Garten des einstigen Direktorenhauses in der Goethestraße.

Ein Anlass mehr, sich in Niesky auf den Holzweg zu machen. Erst seit 2020 weist "eine touristische Unterrichtungstafel" an der A4 Anschlussstelle Nieder Seifersdorf auf die etwas in Vergessenheit geratenen "Holzbauten der Moderne" in Niesky hin. Dort angekommen können sich Besucherinnen und Besucher derzeit mit einer Broschüre auf den "Holzhauspfad" durch die vier Siedlungen begeben, zwölf Holzhaustafeln informieren entlang der weitläufigen Strecke. Künftig, so die Vision von Kathrin Uhlemann und Jan Bergmann-Ahlswede, soll eine GPS-gesteuerte Rallye entlang der denkmalgeschützten Holzbauten und industriegeschichtlichen Zeugnisse angeboten werden. Abgesehen vom Direktorenhaus, das die Stadt auch dank engagierter Bürgerinnen, kluger Denkmalpfleger und mit Millionen von Bund und Land vor dem Verfall rettete, gibt es schließlich spannende Heimat-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte in Niesky zu entdecken.

Nachdenken über einen Erinnerungsort

FOKORAD-Sitz in Niesky: Staatliche Normen für Baracken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dazu gehört allerdings auch das finale Kapitel der Christoph & Unmack AG in Niesky. Die Betriebsleitung arrangierte sich Bergmann-Ahlswede zufolge schnell mit dem NS-Regime. Der Wohnhausbau kam zum Erliegen, im großen Stil produziert wurden nun Baracken. Zur Planung nahm das staatliche Büro FOKORAD schon 1933 einen Sitz in Niesky. C & U war nicht nur Versuchsbetrieb, sondern einer der größten Hersteller, zunächst für den Reichsarbeitsdienst, dann für Konzentrationslager, über ein Zweigwerk in Böhmen auch für die IG Farben in Auschwitz. Der Wiesengrund von Niesky wiederum wurde zu einem Außenlager des KZ Groß-Rosen, in dem hunderte Zwangsarbeiter schufteten.



Abschließend aufgearbeitet sei dieses Kapitel der Firmengeschichte noch nicht, so Bergmann Ahlswede. Dabei ist es auf ungeheure Weise mit dem Leben von Konrad Wachsmann verbunden. Der hatte Niesky schon 1929 verlassen, 1933 floh er aufgrund seiner jüdischen Herkunft vor den Nazis aus Deutschland. Dank der Fürsprache von Einstein konnte er 1941 in die USA emigrieren. Ein Jahr später wurden seine Mutter und seine Schwester deportiert, sie kamen im Rigaer Ghetto um.

Die Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte scheue man in Niesky nicht, betont OB Kathrin Uhlemann: "Wichtig wäre für mich, dass man dieses Nachdenken über einen Erinnerungsort auch verknüpft mit der Zukunft." Und die liege im Strukturwandel.