In Niesky sind zu einer Bürgerversammlung zum Streit-Thema "Erweiterung des Asylberwerberheims in der Fichtestraße" mehrere Hundert Menschen gekommen. Nach Reporterangaben wurden anfangs etwa 200 Interessierte ins Bürgerhaus gelassen. Weil noch mehr als 100 weitere Einwohner draußen standen, wurden sie später auch noch eingelassen, sodass die Sitzung mit halbstündiger Verpätung begann. In der Runde wollten die Oberbürgermeisterin Kathrin Uhlemann (parteilos) und Landrat Stephan Meyer (CDU) über das Thema Geflüchtetenunterbringung sprechen.