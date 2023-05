In Nochten im Landkreis Görlitz ist in der Nacht zum Freitag eine Scheune vollständig ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN sagte, wurden bei dem Feuer unter anderem zwei im Gebäude abgestellte Autos zerstört. Außerdem seien zwei Tonnen Holz-Pellets in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand.