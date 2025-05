Eine Beatmungsmaske, eine Warnweste, Schutzhandschuhe und einiges mehr – das steckt in den neuen Rettungstaschen für Ersthelfer im Landkreis Görlitz. Die Utensilien sollen helfen, um in Notfällen eine Herz-Druckmassage und eine Beatmung durchführen zu können, sagt Jens Schiffner der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Görlitz. Die Ersthelfer könnten – alarmiert über eine App – oft schneller am Einsatzort sein als der Rettungsdienst und zum Beispiel dem Nachbarn, der umgefallen ist, überlebenswichtige Hilfe leisten. Die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte könne so überbrückt werden.