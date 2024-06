Torsten Pötzsch wird nicht mehr als für das Amt des Oberbürgermeisters in Weißwasser kandidieren. Die OB-Wahl findet zeitgleich mit der Landtagswahl am 1. September statt. Er sei aus gesundheitlichen und familiären Gründen derzeit nicht in der Lage, das Amt weiter mit voller Kraft auszufüllen, begründete der 53-Jährige den überraschenden Schritt.