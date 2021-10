Vor einem knappen halben Jahr hatte der bisherige Oberbürgermeister von Löbau, Dietmar Buchholz (parteilos), sein Amt niedergelegt, nachdem er an Corona erkrankt war. Daraufhin stellten sich fünf Männer als mögliche Nachfolger zur Wahl - von denen bei der Abstimmung am 26. September aber keiner mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte. Folge: Die Löbauer und Löbauerinnen sind am heutigen Sonntag ein zweites Mal dazu aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten.