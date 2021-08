Grenzkriminalität Extremer Anstieg von Autodiebstählen in Oberlausitz

Einfach mal kurz was ausladen und das Auto mit Zündschlüssel stehen lassen: In der Oberlausitz kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Seit einigen Tagen beobachtet die Polizei einen extremen Anstieg an Autodiebstählen. Vor allem Kleintransporter sind bei den Dieben begehrt.