Die Demonstration sollte am Freitagabend direkt auf der Autobahn 4 an der polnischen Grenze stattfinden, nahe des Hauptzollamtes. Rund 1.000 Teilnehmer wollten dort gegen die Einschleusung von Migranten aus Polen protestieren. Dafür hätte mindestens eine Fahrtrichtung vollständig gesperrt werden müssen, so das Oberverwaltungsgericht.