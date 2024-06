Feuerwehreinsatz Ölverschmutzung im Landwasser von Oderwitz

Auf dem Landwasser in Oderwitz im Landkreis Görlitz ist am Donnerstagmorgen eine stinkende, ölige Flüssigkeit entdeckt worden. Ein Anwohner alarmierte kurz nach 9 Uhr die Feuerwehr. Die Kameraden machten an mehreren Stellen des Baches einen Ölfilm aus. "Es könnte Diesel oder Heizöl gewesen sein", vermutet Alexander Pollier, Leiter der örtlichen Feuerwehr.