Auf einer Lichtung steht eine Eiche, neben ihr eine Deutschlandflagge und ein knapp 1,50 Meter großer Findling. Es ist ruhig, nur in der Ferne hört man einen Zug aus Polen Richtung Niesky rattern. Martin Friedrich stapft 20 Meter weiter über eine ungemähte Wiese nach Osten, Richtung Neiße: "Der ist dort, wo sie die kleine Bank sehen. Das ist eigentlich der östlichste Punkt Deutschlands."

Gar nicht so leicht zu finden: Der östlichste Punkt Deutschlands. Bildrechte: IMAGO / Joko Ohne Friedrich hätte man raten müssen, wo dieser einmalige Punkt wirklich ist. Denn an dem großen Bogen, den der Grenzfluss fließt, gibt es keine Markierung, keinen Hinweis darauf, dass hier ein Zipfel Deutschlands ist. Erst bei dem Findling hat Friedrich ein selbstgestaltetes Hinweisschild angebracht, in einigen Metern entfernt vom Fluss, aus Hochwasserschutzgründen. Aber auch dieser Findling ist versteckt. An der Staatsstraße ist nichts ausgeschildert. Und wer dem Navi vertraut, bekommt seine Zweifel: Muss ich wirklich über eine zerfurchte Wiese fahren, um an Deutschlands östlichstes Ende zu gelangen?



Ja! Doch die Zufahrt hat so ihre Tücken, erzählt Friedrich: "Jetzt waren auch wieder welche mit dem Campingwagen hier unten. Da hab ich gestaunt. Viele sind dort schon hängen geblieben, weil es nass ist. Da mussten sie den Trecker holen und sich rausziehen lassen."

Östlichster Punkt Deutschlands gehört Baron aus Freiburg

Friedrich mag die Natur hier. Er hat ein paar Holzbänke aufgebaut, ein WC-Schild zeigt auf das nahe Waldstück. Einen Kasten mit Zipfelbuch hat er angebracht, in dem sich vor allem Radwanderer verewigen. Alles baute Friedrich auf, ohne zu wissen, wem das Grundstück eigentlich gehört. Und entsprechend erstaunt war er, als er den Besitzer, einen Baron aus Freiburg im Breisgau, kennenlernte. Nikolaus von Gayling-Westphal kaufte nach der Wiedervereinigung ein kleines Waldstück in der Nähe und vergrößerte es Stück für Stück: "Eine Erbengemeinschaft, die ein Stückchen Wald in der Nähe meines eigenen Betriebs hatten, haben mir ihre Grundstücke verkauft und gesagt: 'Ach, da ist ja auch noch so ein Grundstück an der Neiße, das können Sie eigentlich auch gleich kaufen.' Das war also kein direkter Plan, sondern das war einfach da. So kam ich zu dem Grundstück, wo ich dann merkte, Mensch, das ist ja nicht irgendein Grundstück." Er besuchte den Punkt mehrfach, kam mit Friedrich und weiteren Anwohnern ins Gespräch.

Punkt soll besser erreichbar werden

Von Gayling-Westphal wünscht sich, dass der Punkt besser erreichbar ist, plant eine Allee als Zufahrtsweg. Die meisten Grundstücke dafür gehören ihm, nur noch 200 Meter fehlen. Wie das gelöst werden kann, dazu stehen er und die Gemeinde Neißeaue im Austausch. Denn der Punkt gehört zur klammen Gemeinde, die die Jahre vor allem mit ihren Pflichtaufgaben beschäftigt war: Etwa Grundschule und Feuerwehr zu erhalten, gesteht Gemeinderat Mario Ludwig ein. "Erstmal kann man sagen, dass wir uns gar nicht so bewusst waren, welche Möglichkeiten so ein Punkt bietet. Der war halt da und das war uns natürlich klar, das ist der östlichste Punkt, aber erst aufgrund der Privatinitiative, die das so ein bisschen hervorgehoben hat, hat sich die Gemeinde dann auch dieser Perle zugewandt."