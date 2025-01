Am Sonntag ist es in den Görlitzer Museen wieder Zeit für den alljährlichen Großeltern-Enkel-Tag. Den Aktionstag gebe es bereits seit 15 Jahren, sagt Christian Düker vom Senckenberg Museum für Naturkunde. Es ist eines der Museen, die am Sonntag kostenlos ihre Türen öffnen. Auch das Barockhaus, der Kaisertrutz und das Schlesische Museum sind mit dabei.