Restaurierung Herrnhuter Orgel wird aus 15.000 Teilen neu zusammengesetzt

Beim Puzzlen gelten 1.000 Teile schon als Herausforderung. Nun stellen Sie sich mal vor, ein Puzzle mit 15.000 Einzelteilen zusammensetzen zu müssen. So viele Teile hat die Orgel aus dem Herrnhuter Kirchensaal, die derzeit von Bautzener Orgelbauern nach der Restaurierung dort wieder zusammengesetzt wird. In wenigen Wochen soll das Instrument in völlig neuen Tönen zu hören sein.