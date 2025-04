Auf Osterfeuer zu verzichten, darum wurden in Görlitz Bürgerinnen und Bürger gebeten. Wie ein Sprecher des Landratsamtes in Görlitz MDR SACHSEN am Donnerstag sagte, ist das eine Empfehlung des Kreisforstamtes und des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Die höchste Waldbrandwarnstufe 5 herrsche bereits im Norden des Kreises und im übrigen Kreisgebiet die Warnstufe 4.

Auch der Staatsbetrieb Sachsenforst hatte vor steigender Waldbrandgefahr gewarnt. Am Gründonnerstag gilt in Sachsen die höchste Warnstufe 5 in Teilen der drei Landkreise Meißen, Bautzen und Görlitz sowie in der Stadt Dresden (Stand: 17.04.25, 20:15 Uhr). Bereits ab Waldbrandwarnstufe 4 könnten Osterfeuer abgesagt werden. In Sachsen sind aber bisher keine konkreten Beschränkungen oder Verbote zu Osterfeuern bekannt. Zuständig sind dafür die Ortspolizeibehörden in Städten und Gemeinden.