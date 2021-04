In Ostritz ist die Lösung des Problems besonders dringend. Untersuchungen des Baugrunds unterhalb des Propsteigebäudes brachten nämlich zutage, dass das Koster auf einem gewachsenen Flussbett steht. "Klosteranlagen der Zisterzienser sind oft in das Tal gebaut und am Flusslauf gelegen", erläuterte Constanze Fuhrmann und fügte an: "Die Zisterzienserklöster sind daher bei Extremwetterphänomenen wie Hochwasser zunehmend von Feuchte betroffen."