In Ostritz hat die Corona-Pandemie auch einen positiven Effekt, denn 2020 kamen keine Neonazis oder Rechtsextreme in Massen in die beschauliche Kleinstadt. Kein Ausnahmezustand durch Polizeikontrollen oder zugereiste Linksextreme. Weder Drohnen, noch Polizeihubschrauber kreisten über Ostritz, weil die Veranstaltungen und Festivals der Rechtsextremen ausfallen mussten. Doch 2021 wollen die Rechtsextremen wieder das Gelände des "Hotel Neißeblick" nutzen, möglicherweise im Spätsommer. Doch wieder wollen viele Oberlausitzer zeigen, dass die Neonazis an der Neiße zwischen Görlitz und Zittau nicht erwünscht sind.