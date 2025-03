Die Parkeisenbahn Görlitz Erbaut wurde die Görlitzer Parkeisenbahn 1976 in einem richtigen Eisenbahnwerk, in dem auch Züge in Normalgröße gebaut werden: Beim Waggonbau Görlitz. Dabei hat sie nur eine Spurweite von 60 Zentimetern. Die Parkeisenbahn ist also ein Mini-Zug, der aber groß genug ist, um bequem darin Platz zu nehmen.



Vorbild für den Zug war der gleichnamige "Adler", die erste Eisenbahn, die auf deutschem Boden fuhr. Dabei ist der Görlitzer "Adler" gar keine Dampflok, wie sein historisches Vorbild, sondern eine Diesellok.



Die Parkeisenbahn eröffnet am Osterwochende die Saison, erster Fahrtag ist der 19. April. Danach fährt sie bis Oktober jeden Sonnabend und Sonntag, im Juli und August zusätzlich mittwochs.