Debatte Linken Parteitag in Sachsen: Parteichef fordert Friedensinitiative

In Löbau findet derzeit der Landesparteitag der sächsischen Linken statt. Zum Auftakt mahnte der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan Friedensgespräche im Krieg in der Ukraine an. Aber auch die Belastungen durch die Energiekrise sollen Thema des Parteitags sein.