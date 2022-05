Unbekannte haben am Wochenende in Särichen bei Kodersdorf ein Kalb auf einer Weide verletzt. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, war auf das Jungtier am Sonnabend in der Zeit zwischen 7:30 und 13:30 Uhr mit einem Pfeil geschossen worden. Der Besitzer fand das verletzte Kalb auf der Wiese. Der Pfeil steckte noch hinterm Ohr im Kopf. Ein Tierarzt entfernte das Geschoss und versorgte die Wunden.