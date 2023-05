Schon von Weitem sind die Kuppeln der Pavillons und das großen Festzelts auf dem Gelände des Reit- und Fahrturniers in Horka zu sehen. Noch wiehert kein Pferd aus den Stallzelten, obwohl auf dem frisch gemähten Rasen davor ein paar Pferdeäpfel in der Sonne trocknen. Zum 29. Reit- und Fahrturnier in Horka werden mehr als 400 Pferde erwartet. Die Pferdesportler kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem benachbarten Polen und Tschechien.

Unter den Startern sind bekannte Namen zu finden, wie Phillip Schober oder Manuel Prause. Besonders freuen sich die Veranstalter des Reit- und Fahrvereins "Wehrkirch", dass auch wieder Marvin Jüngel beim Springen dabei sein wird. Der erst 21 Jahre alte Kamenzer hat vor wenigen Tagen überraschend das Deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. "Wir sind stolz, dass Marvin Jüngel wie jedes Jahr am Wochenende in Horka antreten wird. Was wollen wir mehr", schwärmt der Vereinschef Matthias Barth.