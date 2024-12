Die Studentin Cara Lindner geht zu der Puppe und fragt, ob alles in Ordnung ist. Wieder ertönt ein lautes Stöhnen. Mit solchen Übungspuppen – genannt Simulatoren - können die Studierenden des Studiengangs Angewandte Pflegewissenschaft in Görlitz Pflegetätigkeiten einüben, bevor sie die Handgriffe in der Praxis an den Patienten anwenden.