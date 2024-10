"An der Zahl der Leute, die kommen, kann man Rückschlüsse auf das Pilzaufkommen ziehen", sagt Hoeflich. "Wenn es viele Pilze gibt, kommen auch viele in die Beratung." So voll wie heute sei es selten. Los ging es dieses Jahr mit der kostenlosen Pilzberatung Mitte August. Bis wann Hoeflich sie in dieser Saison anbietet, will er vom Wetter abhängig machen. "Wenn es mit Nachtfrösten losgeht, ist es vorbei."