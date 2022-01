Normalerweise ist die Grenzkriminalität im Landkreis Görlitz klar strukturiert: Es werden Autos gestohlen, Baumaschinen verschwinden, Unbekannte verüben Einbrüche oder Ladendiebstähle. Doch dass 60 Tonnen Pflastersteine verschwinden, ist ungewöhnlich, ebenso der Tathergang. In Görlitz hätten die Diebe die begehrten Pflastersteine am ehemaligen Güterbahnhof nur aufladen müssen. Am Güterbahnhof Zittau mussten die Steine nach Angaben der Bundespolizei in Ebersbach-Neugersdorf vor dem Abtransport noch aus dem Boden gerissen werden. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern blieb nur noch der Sand zurück. Die Polizei beziffert den Schaden auf 9.000 Euro.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten das Fehlen der Steine und informierten am 10. Januar die Polizei. Die Tatzeit lässt sich demnach auf die Zeit zwischen dem 16. Dezember und dem 3. Januar eingrenzen. Wann genau sich der Diebstahl auf dem Zittauer Bahnhofsgelände ereignete, ist aber unklar.

Ebenfalls ist unklar, ob die Pflasterstein nach Polen oder nach Nordböhmen transportiert worden sind. In der polnischen und tschechischen Grenzregion wird derzeit sehr viel gebaut. Eigenheime entstehen vielerort, in Nordböhmen wird zudem alte Bausubstanz saniert. Deshalb herrscht mancherorts ein Engpass an Material, wie Baustoffhändler MDR SACHSEN bestätigten. Häuslebauer müssten demnach Lieferzeiten von drei Monaten und mehr in Kauf nehmen.