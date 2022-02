Rühlemann berichtet: "Wenn aber keine Frequenz mehr auf seiner Tankstelle ist, dann gehen ja sämtliche Umsätze nach unten und Betreiber bleibt auf den Kosten sitzen, die da heißen Pacht, Strom, Wasser und so weiter und so fort. Also die haben wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation zurzeit. Sie erleben das mit Tränen in den Augen, weil sie Umsatzverluste von 60, 70 Prozent in allen Bereichen haben."